ВОЗ отправила в Узбекистан гуманитарный груз на $4 млн

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправило в Узбекистан гуманитарный груз на общую сумму более $4 млн. и общим весом около 85 тонн, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

Груз закуплен Штаб-квартирой ВОЗ через глобальный Фонд солидарности и реагирования на COVID-19.

Отправка гуманитарного груза осуществлялась в два этапа. Первая партия прибыла в Ташкент 8 июля и включает в себя: 619,400 защитных экранов для лица и 2 176 000 штук хирургических масок.

Вторая партия была доставлена в столицу 17 июля. Она состоит из средств индивидуальной защиты, в том числе: защитных очков (95 200 штук), защитных халатов (178 000 штук), хирургических масок (12 000 штук), респираторных масок KN95 (1 064 000 штук).

Груз предназначен для передачи Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения РУз.