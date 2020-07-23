В Узбекистане за день выявили 153 новых случая заражения коронавирусом
В Узбекистане за день выявили 153 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных на 22 июля на 17:00 достигло 18324, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.
"Из новых случаев 93 были выявлены среди граждан в карантинном центре (все приехали из-за рубежа), 60 - в Ташкенте", - отметили в министерстве.
Сегодня в Андижанской области было вылечено 112 человек, в Наманганской области – 33 человека, всего 145 человек. Таким образом в стране выздоровели 9554 человека с коронавирусной инфекцией. При этом еще 8673 пациента продолжают лечение.
Напомним, что Узбекистан сегодня освободил от таможенных платежей ввозимые кислородные концентраторы, пульсоксиметры и ряд медпрепаратов для борьбы с "ковидом".
Азербайджан способен удовлетворить свои финансовые потребности за счет средств SOFAZ - Fitch Ratings
Лента новостей
Азербайджан способен удовлетворить свои финансовые потребности за счет средств SOFAZ - Fitch Ratings
Глава Минэкологии подтвердил факт разлива нефти на Жетыбайском месторождении в Мангистауской области
В Азербайджане утвержден Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми на 2020-2024 годы - Распоряжение
События в Товузе вновь показали, что азербайджанское государство находится рядом с гражданином — депутат
ООО «Газахский цементный завод» с целью борьбы с коронавирусом осуществляет поставку в нашу республику 50 аппаратов искусственной вентиляции легких
Министерство здравоохранения Узбекистана объявляет тендер на закупку микронутриентов для обогащения пищевой продукции