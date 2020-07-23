Стало известно, насколько Узбекистан снизил экспорт овощей и фруктов

По данным Госкомстата, Узбекистан в первом полугодии на треть снизил экспорт плодоовощной продукции. За январь-июль текущего года из республики отгружено овощей и фруктов на $427,2 млн. – 66% к уровню 2019 года. Как передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ, об этом говорится в отчете.

Плодоовощная сфера в Узбекистане является важным сегментом в обеспечении продовольственной безопасности страны и регионов, отмечено в сообщении Госкомстата. Поэтому в данной сфере предпринимаются всевозможные меры по ускоренному развитию производства плодоовощной продукции, которые дают свои результаты.

Так, объем экспорта плодоовощной продукции составил 720,4 тыс. тонн и, в стоимостном выражении, превысил $416,6 млн. (темпы снижения, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соответственно составили 3,9 % и 39,8 %). Из них было экспортировано 523,9 тыс. тонн овощей на сумму $204,3 млн., а также 157,2 тыс. тонн плодов и ягод на сумму $169,8 млн. (темпы снижения в стоимостном выражении, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соответственно составили 34,3 % и 28,3 %).

Основные рынки экспорта плодоовощной продукции приходятся на Казахстан, Россию, Кыргызстан и Афганистан.

Наибольший объем в стоимостном выражении экспорта плодоовощной продукции приходится на Казахстан (31,3 % от всего объема плодоовощной продукции), что превышает объем экспорта в Российскую Федерацию в 1,2 раза.

За полугодие в Казахстан экспортировано 333 тысяч тонн овощей и фруктов на $130,5 млн. В Россию отгружено 165 тыс. тонн плодоовощной продукции на $106,8 млн.

Кыргызстан закупил 63,7 тысячи тонн овощей и фруктов из Узбекистана на $71,1 млн.

В пятерку крупных потребителей узбекских овощей и фруктов входят Афганистан и КНР. В Афганистан в первом полугодии отгружено 39,8 тыс. тонн на $24,2 млн, в Китайскую Народную Республику- 16 тыс. тонн на $13,5 млн.

В январе-июне 2020 года доля плодоовощной продукции в общем объеме экспорта составила 6,6 %.

Потенциал сектора производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции в Узбекистане сегодня довольно высок, и это связано не только с наличием благоприятных природно-климатических условий, но и с накоплением местными производителями опыта. В связи с этим, правительство уделяет значительное внимание углублению промышленной переработки сельскохозяйственного сырья и развитию инфраструктуры хранения выращенного продукта, отмечается в сообщении Госкомстата.