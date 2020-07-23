В Узбекистане крупные подрядчики резко нарастили объем стройработ

Совокупный объем выполненных строительных работ в Узбекистане вырос в январе-июне 2020 года на 7,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти до 43 трлн сумов против роста на 20 процентов по итогам января-июня 2019 года, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Строительные работы, проведенные крупными подрядными организациями, выросли на 32,4 процента до 12,5 трлн сумов, а их доля в общей структуре стройработ выросла с 24,3 процента в январе-июне 2019 года до 29 процентов в январе-июне 2020 года.

Возведения зданий и сооружений малыми предприятиями и микрофирмами уменьшилось на 5,1 процента до 23,6 трлн сумов, а их удельный вес в совокупном объеме проведенных в стране строительных работ снизился с 56 процентов до 54,8 процентов.

Неформальные застройщики уменьшили за отчетный период объем выполненных строительных работ на 15,8 процента до 7 трлн сумов, а их доля в совокупной общей строительных работ республики сократилась с 20,5 до 16,2 процента.

На 1 июля 2020 года в Узбекистане действовало 38,7 тыс предприятий, что на 19,5 процента больше по сравнению с 1 июлем 2019 года. В частности, специализированными строительными работами занимались 12,4 тыс предприятий (рост на 32,6 процента), возведением гражданских объектов – 3,7 тыс (рост на 32,1 процента), зданий и сооружений – 22,2 тыс (рост на 13 процентов).

Ранее сообщалось, совокупный объем выполненных строительных работ в Узбекистане увеличился в 2019 году на 19 процентов по сравнению с предыдущим годом до 68,8 трлн сумов против роста на 9,9 процентов по итогам 2018 года и на 5,6 процента – 2017 года.

Напомним, что в Узбекистане было принято решение возобновить строительство практически всех объектов. Об этом говорилось на видео-селекторном совещании, прошедшем 20 апреля под руководством главы государства. На нем было отмечено, что строительный сектор обеспечивает работой 1,3 млн человек, а в целях недопущения снижения объемов строительство в этот сектор предусматривается дополнительно направить 3,6 трлн сумов.