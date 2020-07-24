Узбекистан и ВБ прорабатывают новые проекты на 1,5 млрд долларов

23 июля в формате видеоконференции состоялись переговоры заместителя премьер-министра Узбекистана С.Умурзакова с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии А.Бьерде. Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом сообщает пресс-служба МИВТ.

Стороны обсудили ход текущего двустороннего сотрудничества, итоги реализации портфеля совместных проектов за первое полугодие, ход согласования проектов, находящихся на стадии подготовки, а также перспективные направления дальнейшего взаимодействия со Всемирным банком в части проведения экономических реформ и структурных преобразований в Узбекистане.

Отмечено, что по итогам первого полугодия объем освоенных заемных средств Всемирного банка составил 310 млн долларов, а коэффициент освоения достиг одного из самых высоких показателей в регионе.

Вице-президентом банка было озвучено, что в настоящее время активно прорабатываются 9 новых проектов в сфере телекоммуникационных технологий, энергетики, коммерциализации науки, градостроительства, лесного хозяйства, а также совершенствования систем сбора и обработки статистических данных и налогового администрирования на общую сумму 1,5 млрд долларов.

В ходе переговоров была подчеркнута особая роль Всемирного банка в реализации широкомасштабных реформ в Узбекистане: эксперты банка оказали существенную поддержку в разработке «дорожной карты» основных направлений структурных реформ Республики Узбекистан на период 2019-2021 годов, программы реформирования авиационного и энергетического секторов, стратегии развития сельского хозяйства, концепции развития системы высшего образования, новой редакции Налогового кодекса, стратегии реформирования банковской системы.

В данном контексте были обговорены дальнейшие действия в рамках совместной работы по реформированию государственных предприятий, банковского сектора, авиационной отрасли и других отраслей экономики Узбекистана.