Крупнейшие торговые сети Малайзии готовы заняться продвижением узбекской продукции

Посол Узбекистана в Малайзии Равшан Усманов провел переговоры с президентом Ассоциации ритейлеров (Malaysia Retailers Association – MRA) Джэймсом Локом, обсудив вопросы дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В частности, в ходе встречи речь шла об организации поставок высококачественной сельскохозяйственной, текстильной, кожевенно-обувной, косметической и химической продукции из Узбекистана в Малайзию.

Основанная в 1982 году Ассоциация ритейлеров Малайзии объединяет около 150 крупнейших компаний этой страны, занимающихся розничной торговлей. MRA вносит в правительство Малайзии предложения по дальнейшему развитию деятельности торговых компаний, в том числе по получению льгот при импорте необходимой продукции для реализации на внутреннем рынке страны.

В ходе переговоров Дж. Лок высоко оценил предпринимаемые в Узбекистане меры по поддержке предпринимательства, созданию широких возможностей для дальнейшего расширения деятельности субъектов малого бизнеса и частного сектора, эффективной организации производства, создания новых рабочих мест, дальнейшего повышения благополучия народа Узбекистана.

Он отметил, что особое внимание, уделяемое дальнейшему развитию и диверсификации экспорта узбекской продукции, а также созданные в стране условия для компаний-экспортеров во время пандемии будут способствовать устойчивому развитию экономики страны.

Малазийская сторона предложила рассмотреть возможность членства Торгово-промышленной палаты Узбекистана в Союзе ассоциаций ритейлеров Азиатско-Тихоокеанского региона (Federation of Asia Pacific Retailers Association – FAPRA) со штаб-квартирой в Куала-Лумпуре.

MRA является одним из основателей Союза ассоциаций ритейлеров АТР и представляет интересы крупных малазийских торговых компаний в мероприятиях (конференции и выставки ритейлеров), проводимых данным Союзом. Членами Союза являются ассоциации и торгово-промышленные палаты Австралии, КНР, Индии, Индонезии, Японии, Кореи, Монголии, Мьянмы, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Турции, и других стран.

Преимуществом членства в данной организации является возможность участия и/или проведения главного мероприятия FAPRA – Азиатско-Тихоокеанской конференции и выставки ритейлеров, которые проходят раз в два года. Они являются самыми масштабными и влиятельными мероприятиями в АТР в сфере розничной торговли и входят в тройку крупнейших мировых форумов ритейлеров. В них принимают участие крупнейшие торговые компании государств-членов, где предоставляется уникальная возможность и платформа для проведения бизнес-метчингов в формате В2В и заключения крупных экспортных контрактов по поставке продукции на рынки зарубежных стран.

По итогам переговоров достигнуты договоренности об организации участия крупных малазийских торговых компаний в проводимых выставочно-ярмарочных мероприятиях в Узбекистане, проведении переговоров с руководством Торгово промышленной палаты Узбекистана для обсуждения вопросов членства в FAPRA, обсуждении вопросов организации поставок узбекской продукции в Малайзию с причастными министерствами и ведомствами, а также оказании содействия MRA в поставке и продвижении узбекской высококачественной продукции через крупные сети оптовой и розничной торговли.