По сообщению минздрава, на 17:00 24 июля, число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 19 755 человек, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Из новых случаев 48 были в Ташкенте, 32 в Самарканде, 17 в Намангане и 5 в Ташкенте среди контактировавших с зараженными.

Общее число выздоровевших от коронавируса достигло 10 472, на данный момент лечение проходят 9174 пациента.