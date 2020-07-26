Число случаев коронавируса в Узбекистане приблизилось к 20 тысячам

Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса по итогам 25 июля составило 19 952, увеличившись за день на 592 (днем ранее — 492), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Все новые случаи приходятся на жителей, сдавших тесты в связи с контактом с инфицированными, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

В течение дня сообщено о 5 случаях смерти пациентов с COVID-19: 2 — в Ташкенте, 2 — в Каракалпакстане и 1 — в Джизакской области.

Общее число случаев смерти, по статистике Минздрава, составило 111.

В субботу было выписано 359 выздоровевших пациентов, общее число вылечившихся достигло 10831, или 54%.

Сейчас на лечении находится 9010 пациентов, состояние 133 из них тяжелое, 63 — крайне тяжелое.

На карантине в домашних условиях содержится 67176 человек, в стационарных — 26098.