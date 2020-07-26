Карантинные ограничения продлены до 15 августа в Узбекистане

Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом карантинные ограничения в Узбекистане, действующие до 1 августа, продлены до 15 августа, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

В сообщении комиссии отмечается, что повторное ужесточение карантинных мер с 10 июля дало положительный результат: сократилось количество случаев заболевания COVID-19 среди населения и увеличилось ежедневное число случаев выздоровления.

«Строгое соблюдение ограничений гражданами, в частности, самоизоляция, социальное дистанцирование в общественных местах, использование медицинских масок, средств индивидуальной защиты и антисептиков, а также мытье рук с мылом, являются ключевыми факторами разрыва цепочки распространения коронавируса», — говорится в сообщении.