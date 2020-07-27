Узбекистан и Иран создают рабочую группу по реализации договоренностей по конкретным направлениям сотрудничества

Узбекистан 27 июля 2020 12:51 (UTC+04:00)
Узбекистан и Иран создают рабочую группу по реализации договоренностей по конкретным направлениям сотрудничества

Заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Сардор Умурзаков вчера в формате видеоконференцсвязи провел переговоры с вице-президентом по экономическим вопросам Исламской Республики Иран Мохаммадом Нахавандианом, на которых обсуждались актуальные вопросы сотрудничества в целях смягчения последствий пандемии на экономики двух стран, а также перспективы узбекско-иранского торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и транспортно-логистического партнерства, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В ходе переговоров значительный акцент был сделан на расширении инвестиционного сотрудничества: отмечено, что динамика увеличения количества совместных узбекско-иранских предприятий показывает устойчивый рост – за последний год их количество выросло в 1,5 раза. Была достигнута договоренность об активном привлечении потенциальных узбекских и иранских партнеров к промышленной кооперации по таким направлениям, как сельское хозяйство, электроэнергетика, химическая и нефтехимическая отрасли.

Запланировано налаживание тесного взаимодействия Торгово-промышленных палат двух стран, направленное на выработку конкретных предложений по сотрудничеству представителей бизнес-сообществ Узбекистана и Ирана.

Отдельно были рассмотрены перспективы налаживания сотрудничества и основе промышленной кооперации между свободными экономическими зонами «Киш», «Чобахор», «Арас» в Иране и «Навои», «Ангрен» - в Узбекистане.

В торгово-экономической сфере определены благоприятные факторы для наращивания объемов взаимной торговли, в частности географическая близость двух стран и наличие развитой транспортной инфраструктуры. Обсуждены вопросы, связанные с разработкой и согласованием в новой редакции «Соглашения о преференциальной торговле», подписанного между Узбекистаном и Ираном в 1993 году.

Отдельно были обсуждены дальнейшие шаги по расширению сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в том числе создание новых возможностей для более эффективного использования транзитного потенциала двух стран и наращивания объемов грузоперевозок через связывающие Иран и Узбекистан транспортные коридоры.

По итогам переговоров достигнута договоренность начать подготовку к проведению заседания узбекско-иранской Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического, культурно-гуманитарного и научно-технического сотрудничества во второй половине текущего года.

Принято решение о создании совместной рабочей группы по продвижению и реализации обсужденных направлений сотрудничества. Членами рабочей группы будет разработана совместная «Дорожная карта», предусматривающая конкретные механизмы по качественной и своевременной реализации договоренностей, достигнутых с иранской стороной.

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