Узбекистан значительно снизил импорт продовольствия из стран дальнего зарубежья

Узбекистан в январе-июне 2020 года снизил импорт продовольственных товаров на 1,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $753,5 млн, в том числе из стран дальнего зарубежья – на 40,3 процента до $161,8 млн, СНГ – увеличил на 18,9 процента до $591,6 млн, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Наибольший объем импорта продовольственных товаров по итогам первого полугодия текущего года пришелся на зерновые культуры и продукты из них – $290,2 млн, что на 4,5 процента больше относительно аналогичного показателя прошлого года, следует из данных Госкомстата страны.

Помимо этого Узбекистан увеличил за отчетный период закупки в других государствах плодоовощной продукции на 6,2 процента до $57,5 млн, но при этом снизил на 6,4 процента импорт сахара и изделий из него и меда, который составил за шесть месяцев этого года $116,7 млн