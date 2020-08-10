Минфин отчитался о росте налоговых поступлений на фоне пандемии

Доходы государственного бюджета Республики Узбекистан в I полугодии 2020 года составили 58,2 трлн сумов, или на 7,5 трлн сумов больше аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в отчете Минфина Узбекистана, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

В целом, по состоянию на 1 июля 2020 года налоговые поступления составили 45,9 трлн сумов, что на 6,8 трлн сумов (17,2%) больше аналогичного периода прошлого года. Поступления налогов за I полугодие увеличились, несмотря на снижение налоговых доходов во II квартале из-за уменьшения экономической активности и предоставленных налоговых льгот в период коронавирусной пандемии.

Отмечается, что основная часть доходов бюджета обеспечивается за счет налоговых и таможенных поступлений. При этом увеличивается удельный вес неналоговых источников – благодаря прежде всего росту поступлений дивидендов (части прибыли) по государственной доле.

Основная часть доходов Государственного бюджета сформирована за счет следующих налогов: НДС – 14,3 трлн сумов (24,6% от совокупных доходов), налога на прибыль – 11,8 трлн сумов (20,3%), налога на доходы физических лиц – 7,3 трлн сумов (12,5%), налога за пользование недрами – 7,6 трлн сумов (13%) и акцизного налога – 5,8 трлн сумов (10%).