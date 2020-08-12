Малазийская компания реализует проект по производству каустической соды в Узбекистане

Малазийская компания «Serba Dinamik International Limited» начала реализацию проекта по организации производства каустической соды и жидкого хлора в свободной экономической зоне Хазорасп в Узбекистане, сообщает Trend со ссылкой на Dunyo News Agency.

Об этом стало известно во время видеоконференции между руководством Министерства энергетики и АО Узкимёсаноат и администрацией малазийской компании «Serba Dinamik International Limited» (SDIL).

Стороны обсудили ускорения дальнейшей практической реализации инвестиционного проекта в Хорезмской области стоимостью $250 миллионов прямых малазийских инвестиций.

В ходе мероприятия малазийская сторона представила подробную информацию об осуществляемой компанией работе по реализации вышеуказанного инвестпроекта.

“Было учереждено ИП ООО «Hazarasp Chlor Alkali», открыты банковские счета в национальной и иностранной валюте, разработано и утверждено заявление о воздействии на окружающую среду проекта, подписано соглашение с компанией «ThyssenKrupp» для разработки проектной документации а также завершена работа по очистке земельной площади в СЭЗ «Хазорасп»,” the message said.

В целях ускорения реализации данного инвестпроекта до конца этого года малайзийской компанией будут проведены лабораторно-испытательные работы для изучения состава технической соли, завершены базового проектирования завода компанией и начаты работы по адаптации проектной документации в соответствии с требованиями законодательства Узбекистана.

По итогам мероприятия достигнуты договоренности об организации визита в Узбекистан экспертной группы и инженеров компаний по мере стабилизации ситуации с пандемией для начала строительно-монтажных работ.