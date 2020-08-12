Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане составляет 32 654

По состоянию на 23:30 12 августа число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 32 654 (+189), передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Количество случаев коронавируса, выявленных в Узбекистане, по итогам 12 августа составило 32654, увеличившись за день на 671 (днем ранее - 679), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

На данный момент 25 659 пациентов выздоровели (рекордные +1 569 за сегодня, днем ранее +1 098), средний уровень излечения поднялся сразу на 3 п.п. до 78%.

Из 6 784 пациентов проходят лечение, 1 375 (+67) находятся в тяжелом состоянии, 410 (-18) - в крайне тяжелом.

В течение дня 5 случаях смерти пациентов с COVID-19 - все в Ташкенте. Общее число умерших пациентов, по статистике министерства, составляет 211.