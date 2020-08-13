В Узбекистане коммерческим банкам дано разрешение на организацию центров банковского обслуживания

12 августа 2019 года коммерческим банкам дано разрешение на организацию центров банковского обслуживания на всей территории Республики Узбекистан и осуществление своей деятельности в соответствии с законодательством, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Инструкция «О порядке ведения бухгалтерского учета и организации бухгалтерской работы в банках Республики Узбекистан» (регистрационный №1834 от 11 июля 2008 года).

Центры оказания банковских услуг организуются с целью экономии времени клиентов и создания условий для проведения банковских операций на ближайшем офисе, не посещая удаленные банковские офисы, а также обеспечения популярности и востребованности банковских услуг среди населения.

Клиенты пользуются комплексом основных банковских услуг, связанных с открытием депозитного счета в центрах банковских услуг, внесением денежных средств, осуществлением платежей, осуществлением международных денежных переводов и операций по обмену валюты, получением потребительского кредита и микрокредита.

В течение года в нашей республике было создано более 600 центров банковских услуг. В настоящее время ведется работа по увеличению количества таких центров, а также по упрощению и повышению удобства их обслуживания.