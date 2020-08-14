Сколько заработала «Узбекистон почтаси» с начала года?

В Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана рассказали о системных мерах по развитию почтовой сферы, передает Trend со ссылкой на forbes.uz.

Так, чистая прибыль «Узбекистон почтаси» по итогам 2019 года составила около 200 млн сумов в результате работ, утвержденных премьер-министром в августе прошлого года.

В первом полугодии 2020-го была получена выручка на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистая прибыль составила 4,5 млрд сумов.

В результате почтового обмена с 90 странами экспорт услуг составил $1,6 млн.

Что еще сделали для развития почты:

Для работы на рынке платежных услуг 16 мая была получена лицензия платежной организации.

Открыты 34 отделения почтовой связи и 43 отделения почты, деятельность которых была приостановлена за последние полтора года, создано более 430 новых рабочих мест.

Пересматривается нормативная база, разрабатывается новая редакция закона «О почтовой связи».

Развивается сервис «гибридной почты», курьерских услуг, финансовых и других услуг, онлайн-продажи и доставка товаров от производителей клиентам.

Разрабатывается Национальная платформа онлайн-торговли по экспорту товаров, внедряются автоматизированные комплексы самообслуживания (почтоматы) для приема почты от клиентов.

Сеть национального почтового оператора насчитывает 14 региональных и 4 специализированных отделения, 153 отделения почтовой связи, 1 793 отделения (в том числе 1 349 отделений почтовой связи в сельской местности).