USAID поддерживает развитие венчурного капитала в Узбекистане

14 августа Проект Агентства США по международному развитию (USAID) по развитию предпринимательства и бизнес-среды совместно с Ассоциацией венчурного инвестирования Узбекистана провели в режиме онлайн круглый стол «Формирование и развитие венчурного инвестирования в Республике Узбекистан», передает Trend со ссылкой на Uzdaily.uz.

Участники обсудили развитие рынка прямых инвестиций и инвестирования венчурного капитала, как необходимые условия для развития конкурентоспособного предпринимательства в Узбекистане.

Обращаясь к участникам круглого стола, Турсун Махкамов, Первый заместитель руководителя Агентства по развитию рынка капитала Узбекистана отметил: «Сейчас Узбекистан находится на стадии активного развития рынка капитала. Но большинство людей под рынком капитала понимают только фондовый рынок, забывая о том, что кроме крупных предприятий капитал могут привлекать и новые участники рынка. Венчурное инвестирование является очень важной частью рынка капитала, так как оно позволяет финансировать стартап проекты с высоким риском. Именно из подобных проектов в потенциале вырастают эффективные и инновационные предприятия, которые толкают экономику вперед. Венчурные инвестиции помогают найти и поддержать подобные проекты».

На виртуальной площадке семинара собрались представители Министерства финансов, Министерства инновационного развития, Агентства по развитию рынка капитала Узбекистана, Департамента венчурного фонда Европейского банка реконструкции и развития, государственных агентств, частного бизнеса и других организаций. Участники обсудили действующий свод законодательных норм в сфере рынка прямых инвестиций и ознакомились с международными практиками по улучшению нормативной базы для развития экосистемы венчурного капитала.

Они пришли к общему мнению о том, что улучшение законодательства для рынка прямых инвестиций и венчурного капитала является главным условием для продвижения инновационных проектов, инвестирования и создания новых рабочих мест в регионе. Круглый стол продемонстрировал развитие государственно-частного диалога и прозрачность проведения экономической политики.