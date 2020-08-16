Группа российских врачей прибывает в Узбекистан

16 августа ожидается приезд в Узбекистан 40 специалистов для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.uz.

В течение месяца они будут работать с узбекскими специалистами, оказывать практическую и методическую помощь.

Об этом сообщила член штаба по борьбе с коронавирусом Барно Абдусаматова.