Узбекистан присоединился к документу по регулированию трудовой миграции в СНГ

Узбекистан присоединился к протоколу о внесении изменений в соглашение об образовании консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-участников Содружества Независимых Государств. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Каbar.kg, сообщили в пресс-службе министерства занятости и трудовых отношений РУз.

Целью этого шага является дальнейшее развитие сотрудничества в области трудовой миграции на пространстве СНГ.

Документ обеспечит распределение полномочий органов Содружества по сотрудничеству и исключает дублирование функций в сфере миграции.

Соглашение о консультативном совете было подписано в ноябре 1992 года, протокол о внесении изменений — 28 октября 2016-го по итогам заседания глав государств — участников СНГ в Минске.

Напомним, Узбекистан с 1 января 2020 года председательствует в СНГ.