В Навои вложат более $20 млн в проекты по производству обуви

За счет увеличения производственных мощностей и запуска новых проектов в кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслях в Навоийской области Узбекистана к концу 2020 планируется произвести продукцию на 4,2 млрд сумов (в 3,8 раза больше, чем в 2019), передает Trend со ссылкой на forbes.uz.

В частности, в рамках инвестиционной программы на 2020–2021 годы в Навоийской области будет реализовано шесть инвестиционных проектов, общая стоимость которых составит $20,8 млн.

При формировании инвестпроектов основное внимание было уделено сырьевой базе, специфике региона и районов.

«В частности, в результате реализации инвестиционных проектов годовая мощность производства обуви вырастет на 400 тыс. пар, изделий из каракуля — на 100 тыс. штук. Будут налажены переработка и выпуск готовых изделий из дополнительных семи тонн шерсти. Объемы выпуска газобетонных блоков вырастут на 10 тыс. м3, а кожи (vet-blue) – на 145 млн м2», — говорится в сообщении ассоциации.

В основные задачи отрасли на 2020–2021 годы входит и расширение географии экспорта продукции. Рассматриваются рынки СНГ и Евросоюза. «Планируется расширить географию экспорта кожевенно-обувных изделий за счет повышения эффективности сотрудничества с представителями дипломатического корпуса нашей страны за рубежом», отмечается в сообщении.