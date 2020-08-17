В Намангане построят зону отдыха стоимостью $800 тыс.

В селе Чодак в Папском районе Наманганской области Узбекистана построят зону отдыха стоимостью $800 тыс., сообщает Trend со ссылкой на forbes.uz.

Из них $400 тыс. — иностранные инвестиции российского партнера, остальное — средства инициатора проекта, компании Apart Hotel Kosmos.

На территории комплекса установят подвесную дорогу, аттракцион «Воздушные шары», наблюдательные площадки на крышах домов, искусственные пещеры, бассейн, фитобар, тренажерный зал, ресторан и автостоянку.

На участке площадью 2 га уже начали строить гостиницу, завершается строительство административного здания и бассейна. На возведение комплекса уже выделено $200 тыс. иностранных инвестиций. Планируется, что зона отдыха откроется в декабре. На следующем этапе будут строить жилье, детский сад и другие объекты сферы услуг.

Компания будет предлагать не только жилье и питание, но и медицинские, транспортные услуги, услуги связи, салонов красоты, поездки по достопримечательным местам. Будет создано 50 рабочих мест.