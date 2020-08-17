Узбекские и пакистанские эксперты о перспективах урегулирования ситуации в Афганистане

Узбекистан 17 августа 2020 16:42 (UTC+04:00)
Узбекские и пакистанские эксперты о перспективах урегулирования ситуации в Афганистане

БАКУ /Trend/ - 12 августа с.г. состоялась международная онлайн-конференция на тему «Об усилиях Узбекистана и Пакистана в урегулировании ситуации в Афганистане: перспективы взаимовыгодного сотрудничества», передает в понедельник Trend со ссылкой на посольство Узбекистана в Азербайджане.

В совместном мероприятии Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и пакистанского Центра глобальных и стратегических исследований (ЦГСИ) приняли участие руководители и ведущие эксперты аналитических и исследовательских центров двух стран, а также представители политикоформирующих кругов Пакистана: дипломаты, учёные и специалисты в области безопасности и внешней политики.

Выступая на мероприятии, первый заместитель директора ИСМИ Акрамжон Неъматов отметил, что благодаря усилиям международного сообщества, в том числе и региональных стран, в Афганистане происходят существенные качественные сдвиги в деле продвижения мирного процесса, в ближайшие дни запланированы прямые межафганские переговоры в Дохе между правительством Афганистана и Движением «Талибан».

Политической основой в этом направлении стала Международная конференция по Афганистану, состоявшаяся в марте 2018 года в г.Ташкент по инициативе президентов Узбекистана и Афганистана – Шавката Мирзиёева и Ашрафа Гани. Ташкентская декларация, принятая по итогам конференции, стала своего рода стратегией дальнейшего миростроительства в Афганистане, закрепила всеобъемлющий консенсус на региональном и глобальном уровнях о необходимости скорейшего начала прямых межафганских переговоров.

Серьезным шагом вперед в деле мирного иклюзивного переговорного процесса стало подписание мирного Соглашения между США и Движением «Талибан» в Дохе в феврале текущего года, которое предоставило исторический шанс положить конец 40-летней войне в Афганистане и еще раз подтвердило невозможность решить афганскую проблему военным путем.

Приветствуя итоги состоявшегося 7-9 августа текущего года заседания Лойя Джирги Афганистана, создавших необходимые условия для прямого межафганского диалога, Акромжон Неъматов отметил важность принципиальной политической поддержки мирного процесса и дальнейшего финансового содействия со стороны ведущих мировых держав и международных организаций социально-экономического восстановления Афганистана, которое остаётся непременным условием для достижения устойчивого и долгосрочного мира.

В этом ключе первый заместитель главы ИСМИ подчеркнул, что вовлеченность Узбекистана в решение афганской проблемы не ограничивается дипломатическими усилиями. Сегодня Узбекистан вносит весомый вклад в улучшение социально-экономической ситуации в Афганистане посредством реализации конкретных проектов в сфере транспорта, экономики, энергетики и образования, поддерживает соседнюю страну в преодолении гуманитарного кризиса, вызванного пандемией.

В частности, в целях бесперебойного транзита продовольствия и медикаментов страна обеспечила работу контрольно-пропускных пунктов на узбекско-афганской границе в штатном режиме и продлила срок предоставления скидок до 50 процентов на перевозку грузов по территории Узбекистана в/из Афганистана и на 2020 год.

Эти меры существенно способствовали увеличению масштабов и интенсивности взаимной торговли, а также расширению номенклатуры поставляемых в Афганистан товаров в столь сложной для всех стран мира ситуации. Так, за первое полугодие текущего года уровень товарооборота с Афганистаном не только сохранился, но и существенно увеличился

В частности, за этот период взаимная торговля выросла на 24 процента, составив 332,9 миллиона долларов. На 50,7 процента, увеличились железнодорожные перевозки, достигнув 2,2 миллиона тонн. Это стало важным фактором поддержания стабильности в Афганистане в условиях гуманитарного кризиса.

Обращая внимание на значительные усилия, предпринимаемые Узбекистаном в вопросе урегулирования ситуации в Афганистане, генеральный директор ЦГСИ, генерал-майор Халид Амир Джаффри особо отметил, что Ташкентская конференция, инициированная Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сыграла важную роль в достижении нынешних практических результатов по проведению межафганских переговоров.

По его словам, Ташкентская декларация, подписанная по итогам конференции, является стратегическим документом, охватывающим такие ключевые аспекты достижения долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане, как уважение независимости, территориальной целостности и национального единства Афганистана, обеспечение равных прав всех афганцев, прекращение насилия.

Генерал-майор Халид Амир Джаффри подчеркнул, что Пакистан и Узбекистан, будучи соседями Афганистана, которые непосредственно ощущают на себе складывающуюся ситуацию в этой стране, могут и должны играть весомую роль в мирном процессе и постконфликтном восстановлении Афганистана.

При этом он также особо отметил инициативы Президента Узбекистана по вовлечению Афганистана в региональные торгово-экономические связи, что вносит существенный вклад в процесс стабилизации ситуации в этой стране.

Как отметил руководитель Центра ИСМИ Бахтиёр Мустафаев, установление мира в Афганистане откроет широкие возможности для расширения взаимовыгодного трансрегионального сотрудничества между странами Южной и Центральной Азии.

Реализация проекта строительства железнодорожной линии «Мазари-Шариф–Кабул–Пешавар» позволит странам Центральной Азии выйти к морским портам Гвадар и Карачи, реализовать тем самым в полном объеме свой экспортный потенциал. В то же время это превратит Пакистан в ключевой хаб для стран региона в поставках различных товаров из Центральной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Азии.

В обеспечении безопасности и стабильности в Афганистане, по словам Бахтиёра Мустафаева, важное место занимает подготовка национальных кадров для восстановления мирной экономики страны. В этих целях в январе 2018 года в г.Термезе по инициативе главы нашего государства был открыт Образовательный центр, где в настоящее время по направлениям «узбекский язык и литература», «акушерство и сестринское дело», «наземные транспортные системы и их эксплуатация» обучаются 172 студента, из которых 46 составляют девушки.

По мнению профессора Пенджабского университета Ниаза Ахмада Ахтара, практические меры Узбекистана в вопросе решения афганского кризиса в сфере политики, экономики и культуры полностью отвечают интересам Пакистана.

Реализуемые инфраструктурные и экономические проекты Узбекистана в Афганистане позволят использовать большой потенциал трансрегионального сотрудничеств.

В данном контексте пакистанский учёный отметил, что новая региональная политика Узбекистана во главе с Президентом Шавкатом Мирзиёевым дала мощный толчок активизации регионального сотрудничества в Центральной Азии, что, в свою очередь, способствовало повышению интереса среди политикоформирующих кругов Пакистана к странам центральноазиатского региона.

Как следствие, в целях исследования потенциала и возможностей развития сотрудничества между странами Центральной Азии и Пакистаном в июне в Пенджабском университете был открыт Центр региональной интеграции.

Отметив важную роль Узбекистана в Центральной Азии и урегулировании ситуации в Афганистане, Посол Пакистана в Афганистане Захид Насрулла Хан выразил высокую заинтересованность Исламабада в активизации сотрудничества с Узбекистаном по широкому спектру вопросов. Он особо акцентировал внимание на прагматичной и последовательной политике Узбекистана на афганском направлении, что способствовало достижению консенсуса по фундаментальным принципам решения афганского кризиса на региональном и глобальном уровнях.

Комментируя возможность организации межафганских переговоров в ближайшее время, Захид Насрулла Хан отметил, что Афганистан вступает в важный этап своего развития. По его словам, с учетом международного имиджа Узбекистана, как доверительного и предсказуемого партнёра, объединение усилий Исламабада и Ташкента на афганском направлении будет способствовать консолидации международного сообщества в деле поддержки политических процессов под руководством официального Кабула и оказанию экономического содействия Афганистану в постконфликтный период.

Член Совета консультантов ЦГСИ Саид Назир Мохманд отметил, что мир и стабильность в Афганистане отвечают общим интересам Пакистана и Узбекистана.

Кроме того, по словам пакистанского эксперта, Исламабад и Ташкент могут сыграть решающую роль в обеспечении стабильности в Афганистане через платформы ШОС и Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Активизация участия Узбекистана в работе ОЭС, а также его готовность к налаживанию взаимовыгодного и регулярного диалога на региональном уровне открывают широкие возможности для реализации многосторонних проектов.

По мнению руководителя отдела ИСМИ Рустама Хурамова, осуществление экономических и инфраструктурных проектов не только стабилизирует ситуацию в ИРА, но и придаст мощный импульс развитию трансрегионального взаимодействия между Узбекистаном и Пакистаном.

Это позволит реализовать в полной мере незадействованный потенциал торгово-экономического культурно-гуманитарного сотрудничества между странами, которое за последние 3 года вышло на качественно новый уровень. Так, товарооборот между Узбекистаном и Пакистаном увеличился в 5 раз и по итогам 2019 года составил 123 миллиона долларов. В то же время в период с 2016-го по 2019 год количество туристов из Пакистана в Узбекистан выросло с 400 человек до более 4 тысяч, то есть в 10 раз.

По итогам конференции участники подчеркнули, что мир и стабильность в Афганистане создадут необходимые условия для запуска и реализации масштабных трансрегиональных проектов, которые могут стать перспективными «драйверами» устойчивого развития макрорегиона Центральной и Южной Азии.

Состоявшаяся конференция вызвала широкий резонанс и получила позитивные оценки в пакистанских СМИ.

Комментируя проведение очередной узбекско-пакистанской конференции по афганскому вопросу, ведущие пакистанские издания – Islamabad Post, National Herald Tribune, The News – обращают внимание на комплексный и всеобъемлющий характер мер, предпринимаемых Узбекистаном в деле урегулирования ситуации в Афганистане.

Указывается на общность позиций и подходов Узбекистана и Пакистана по афганскому вопросу, что может вывести на качественно новый уровень трансрегиональное сотрудничество между Центральной и Южной Азией.

В частности, в издании The News опубликована статья под названием «Афганская война – один из самых длительных конфликтов в истории», где обозреватели газеты высоко оценивают предложение узбекской стороны о необходимости объединения совместных усилий для достижения прочного мира в Афганистане, отмечают, что заинтересованность обеих стран в стабилизации ситуации в соседней стране делает их естественными партнёрами на афганской арене, способными положить конец многолетнему кризису.

По их мнению, реализуемые Узбекистаном транспортно-инфраструктурные проекты в Афганистане способны превратить афганскую землю в сухопутный мост, который, связывая Южную Азию с обширным евроазиатским регионом, позволит преодолеть географические барьеры между двумя братскими странами.

Подтверждая данный факт, наблюдатели газеты Islamabad Post в статье под заголовком «Узбекистан–Пакистан–Афганистан: треугольник мира» отмечают, что с момента прихода к власти Шавката Мирзиёева «афганская политика Узбекистана вышла из тени и превратилась в отдельную повестку преобразованной внешнеполитической стратегии страны».

С этого времени Узбекистан в отношении афганской проблемы придерживается новаторских, взвешенных и ориентированных на достижение практического результата подходов, проводит глубоко продуманную и разумную политику.

Одновременно находясь в поиске работоспособной формулы, направленной на обеспечение прочного мира на афганской земле, Узбекистан превращается в один из главных источников надежды для афганского населения, страдающего от многолетнего кризиса и его социально-экономических последствий.

О таком тренде, по словам экспертов пакистанского издания, свидетельствует расширение роли Ташкента в обеспечении Афганистана электроэнергией и принятие узбекским руководством комплекса мер, призванных интенсифицировать свои торгово-экономические связи с южным соседом.

В этом ключе газета National Herald Tribune называет Узбекистан ответственным игроком на афганской арене и подчёркивает, что узбекские и пакистанские власти разделяют общую философию по афганскому вопросу, рассматривая афганский мирный процесс как единственный и безальтернативный способ стабилизации ситуации в охваченной многолетним кризисом стране.

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