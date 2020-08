Компания «Узбекинвест» увеличила свое присутствие на международном рынке перестрахования

Несмотря на ограничения связанные с пандемией коронавируса, активно участвуя в развитии сферы страхования, компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» по итогам 1-го полугодия 2020 года, продемонстрировала положительную динамику, обеспечила устойчивый рост основных показателей деятельности и сохранила позиции лидера рынка, сообщает Trend со ссылкой на kun.uz.

Активное участие компании на рынке Lloyd’s и других международных рынках позволило обеспечить принятие обязательств по входящему перестрахованию в размере 345 млн долларов США, что в 8 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Достигнуто кардинальное расширение перестраховочных операций и географии перестрахования, заключено 279 договоров и приняты риски с 36 стран мира.

В этом направлении компания сотрудничает с ведущими транснациональными страховыми и перестраховочными компаниями, такими как Allianz SE (Германия), Zurich Insurance Group (Швейцария), Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Ltd. (Япония), AXA (Франция), People Insurance Company of China (Китай), Korean Reinsurance Company (Корея) и др.

В 1-ом полугодии текущего года национальным экспортёрам была предоставлена страховая защита при экспорте их товаров и услуг в зарубежные страны в размере 712,5 млн долларов США с ростом 278% к аналогичному периоду прошлого года.

Размер принятых страховых обязательств по заключённым договорам составил 27,7 трлн сум, что эквивалентно 2,7 млрд долларов США.

Активная работа с населением позволила обеспечить сбор страховых премий размере 19,5 млрд сум, с ростом 107% к аналогичному периоду прошлого года.

Региональными подразделениями обеспечен сбор страховых премий в размере 52,2 млрд сум, с ростом к аналогичному периоду 2019 года на 118%, при этом страховые отделения районного звена, в основном расположенные в сельской местности, обеспечили сбор страховых премий в размере 35,8 млрд сум, с ростом 124%.

Активная страховая деятельность с организациями корпоративного сектора, позволила обеспечить сбор страховых премий в размере 94,4 млрд сум.

Клиентская база компании увеличилась на 116% и составила более 328 тыс физических и юридических лиц.

В 1-м полугодии резко увеличилась сумма выплат страховых возмещений – по 7 575 претензиям выплачено более 18,4 млрд сум, с ростом в 2,3 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года. При этом, значительная доля страховых выплат приходится на возмещения предприятиям и населению районов пострадавших в результате шквального ветра в Бухарской области в апреле текущего года, и пострадавшим в результате прорыва водохранилища в Сардобинском районе Сырдарьинской области.

В результате осуществления активной международной страховой деятельности, объём принятых обязательств по проектам, реализуемым в Узбекистане иностранными инвесторами из США, Японии, Кореи, Турции, России, Швейцарии и др. стран в рамках государственных инвестиционных программ составил 17 млрд долларов США.

Инвестиционный портфель компании увеличился на 128,6%, валовые доходы выросли на 153,7%, объём сформированных страховых резервов компании составил 298,3 млрд сум. За счет оптимизации и сокращения расходов Компании на 10,6 млрд сум обеспечен рост чистой прибыли в 2 раза до 4,5 млрд сум.

В текущем году была открыта и успешно функционирует «Школа страхования», посредством которой обеспечивается полноценная реализация процессов обучения и повышения квалификации работников областей, городов и районов республики. В рамках деятельности школы на постоянной основе организовываются вебинары для более 680 сотрудников и страховых агентов.

В рамках исполнения постановления президента Республики Узбекистан от 2 августа 2019 года №ПП-4412, Компанией определены дальнейшие цели и задачи по развитию и росту услуг по страхованию экспорта, разработке и внедрению инновационных страховых продуктов, популяризации онлайн-страхования и предоставления надёжной страховой защиты личным и имущественным интересам страхователей.