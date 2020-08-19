Узбекистан начнет производство мраморной говядины в 2022

В октябре текущего года национальный кластер Jizzax Organic завезет в Узбекистан 5 тыс. голов высокопородного скота из России и США. Импорт нетелей ангусской и герефордской пород положит начало промышленному производству мраморной говядины в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Джизакский кластер станет первой в Узбекистане компанией с производством полного цикла. Сейчас спрос на рынке удовлетворяется за счет импорта дорогого мяса.

Общий объем инвестиций по данному проекту составляет 55 млн. долларов США. Из них 18 млн долларов США пойдут на приобретение материнского стада.

«Процесс выращивания бычков и коров для получения мраморной говядины должен идти со строгим соблюдением технологий. Привезенные в октябре этого года нетели через 2-5 месяцев дадут потомство. До восьми месяцев телята будут находится возле матери, получая с ее молоком необходимые минералы и витамины для максимального привеса, а после еще от 8 до 16 месяцев проведут на откорме из зерна и кукурузы, благодаря которому мясо приобретет нужный коэффициент мраморности. Таким образом, в 2022 году появится первая мраморная говядина из скота, выращенного на территории Республики Узбекистан», — сказал директор Jizzax Organic Хикматилла Каримов.

До октября 2020 года Jizzax Organic закончит строительство откормочной площадки (фидлота) для бычков и двух зимних стоянок для нетелей. Проектированием объектов занималась австралийская компания Thompson Longhorn. В фидлоте и зимних стоянках предусмотрены все условия для комфортного роста животных: артезианские скважины с механизмами нормированной подачи и подогрева воды для поилок, кормостолы, автоматические системы кормления, ветрозащита, солнцезащита и многое другое.

«Фидлот рассчитан на содержание 20 тыс. голов. Чтобы загрузить его на полную мощность, Jizzax Organic запускает программу для фермеров. Фермерское хозяйство может купить высокопородных нетелей, дождаться приплода и через 8 месяцев продать бычков нашему кластеру по справедливой цене. Купленных телят мы продолжим откармливать по специальной технологии для получения мраморного мяса. Мы уверены, что программа будет способствовать повышению поголовья породистого скота в Узбекистане», — поделился деталями директор Jizzax Organic Хикматилла Каримов.