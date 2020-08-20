В Узбекистане за день выявили 181 больного коронавирусом

В Узбекистане за день выявили 181 новый случай заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных на 20 августа на 17:00 достигло 37547, сообщает Минздрав страны, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"Среди новых случаев 177 были выявлены в Ташкенте и 4 – в Андижанской области. За день скончались 60-летняя женщина и 72-летний мужчина", – отметили в министерстве.

На сегодня в стране вылечились 33261 (+317 за день) больной коронавирусной инфекцией, еще 4034 пациента продолжают лечение.

Напомним, что Госкомстат опубликовал данные по количеству узбекистанцев, умерших в 2020 году, в том числе в самый разгар пандемии.

Кроме того, член штаба по борьбе с коронавирусом Наргиза Нуруллаева рассказала, влияет ли курение на риск заражения COVID-19 и ход выздоровления больного. В своем ответе она сослалась на раннее исследование течения болезни у курильщиков.