Узбекистан и Россия обсудят восстановление пассажирского ж/д сообщения

Узбекистана направил запрос о восстановлении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из Узбекистана и решаем все вопросы, связанные с вывозом людей, в приоритетном порядке. Что касается восстановления регулярных пассажирских перевозок, то мы проинформировали Минтранс России о запросе узбекской стороны. В ближайшее время эта ситуация будет рассмотрена, и по ней будет принято решение», – сказал Белозёров на встрече с заместителем премьер-министра Узбекистана Сардором Умурзаковым.

По данным пресс-службы РЖД, грузовые перевозки между двумя государствами демонстрируют стабильную положительную динамику. За 2019 год они возросли на 4% и превысили 7 млн тонн. В текущем году также наблюдается рост: за 7 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы выросли на четверть и составили 4,5 млн тонн. Тем не менее, участники встречи отметили, что потенциал по перевозкам выбран далеко не полностью.

Совместно с «Узбекистон темир йуллари» в июле и августе был организован вывоз граждан Узбекистана. В результате возвращено на родину почти 5 тыс. человек.