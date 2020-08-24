ЦБ Узбекистана установил новые курсы валют
Центральный банк Узбекистана с 25 августа установил новые курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму, сообщает Trend со ссылкой на uznews.uz.
По данным ЦБ Узбекистана, установлены новые курсы валют:
1 доллар США – 10 262,87 (+16,16) сумов;
1 евро – 12 105,06 (-28,07) сумов;
1 росс. рубль – 137,31 (-3,34) сумов.
Стоит отметить, что курс доллара в Узбекистане растет уже четвертую неделю подряд.
Также изменились курсы продажи и покупки американской валюты в коммерческих банках. Курс покупки доллара в банках составляет 10 200 – 10 300 сумов, а курс продажи – 10 300 – 10 320 сумов.
Ниже приводим список некоторых банков, которые уже установили новый курс доллара:
• Infinbank: покупка – 10 300, продажа – 10 320;
• Kapital bank: покупка – 10 300, продажа – 10 320;
• Aloqabank: покупка – 10 270, продажа – 10 320;
• XalqBanki: покупка – 10 260, продажа – 10 320;
• Orient Finans bank: покупка – 10 240, продажа – 10 320;