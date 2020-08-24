ЦБ Узбекистана установил новые курсы валют

Центральный банк Узбекистана с 25 августа установил новые курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму, сообщает Trend со ссылкой на uznews.uz.

По данным ЦБ Узбекистана, установлены новые курсы валют:

1 доллар США – 10 262,87 (+16,16) сумов;

1 евро – 12 105,06 (-28,07) сумов;

1 росс. рубль – 137,31 (-3,34) сумов.

Стоит отметить, что курс доллара в Узбекистане растет уже четвертую неделю подряд.

Также изменились курсы продажи и покупки американской валюты в коммерческих банках. Курс покупки доллара в банках составляет 10 200 – 10 300 сумов, а курс продажи – 10 300 – 10 320 сумов.

Ниже приводим список некоторых банков, которые уже установили новый курс доллара:

• Infinbank: покупка – 10 300, продажа – 10 320;

• Kapital bank: покупка – 10 300, продажа – 10 320;

• Aloqabank: покупка – 10 270, продажа – 10 320;

• XalqBanki: покупка – 10 260, продажа – 10 320;

• Orient Finans bank: покупка – 10 240, продажа – 10 320;