В Янгиюльском районе Узбекистана создано более тысячи рабочих мест

Узбекистан 24 августа 2020 13:57 (UTC+04:00)
В Янгиюльском районе Узбекистана создано более тысячи рабочих мест

В Янгиюльском районе Узбекистана реализуют много перспективных проектов, направленных на значительное увеличение объема промышленной продукции, создание новых рабочих мест, повышение экспортного потенциала региона, передает Trend со ссылкой на uza.uz.

Как сообщает пресс-служба Ташкентского областного управления инвестиций и внешней торговли, в 2020 году в Янгиюльском районе предусмотрено создание 2114 рабочих мест на основе 105 инвестиционных проектов.

В результате своевременной реализации 56 инвестиционных проектов общей стоимостью 567,5 миллиарда сумов с начала года до настоящего времени создано 1026 рабочих мест.

– В сфере международного сотрудничества налажены эффективные связи с рядом зарубежных стран, – говорит заместитель хокима области Жамшид Абдусаломов. – Достигнуто сотрудничество с Китаем, Сингапуром, Малайзией, Италией, Голландией, Бельгией, Турцией, Швейцарией, Россией и Казахстаном. Создано 136 рабочих мест на основе 12 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, 197 - на основе 19 проектов в сфере услуг и сервиса, 693 - на основе 25 проектов в сфере промышленности.

На 2020 год были намечены прогнозные показатели экспорта в объеме 81,8 миллиона долларов. Экспортный прогноз на январь-июль выполнен на 35,5 миллиона долларов, что значительно превышает показатель прошлого года. На долю промышленности приходится 29,2 миллиона долларов США, 6,2 миллиона долларов - на долю сельского хозяйства. Экспорт пряжи составил около 6 миллионов долларов.

Основное преимущество новых предприятий, созданных на основе инвестиционных проектов, заключается в том, что наряду с обеспечением предпринимателей и работников постоянной работой повышаются объем производства и экономический потенциал района.

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