Страны Центральной Азии готовят документ о сотрудничестве в целях развития в XXI веке

В настоящее время страны региона совместно готовят пятисторонний межгосударственный документ о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

По его словам, одной из важных задач внешней политики Узбекистана является формирование вокруг страны пояса мира, стабильности и безопасности. Именно безопасность в регионе, считает министр, является главным условием устойчивого развития.

Камилов отметил, что за прошедшие три года состоялся обмен визитами на высшем уровне со всеми странами региона, а политическое общение между лидерами государств региона «приобрело регулярный, постоянный и доверительный характер».

«В результате за исторически короткий период произошли колоссальные изменения в лучшую сторону в отношениях Узбекистана со всеми странами региона. Многие достаточно острые проблемы, которые существовали в отношениях нашей страны с соседями до 2016 года, сняты благодаря укреплению открытого и доверительного политического диалога лидеров стран региона. Личное доверие между президентами укрепилось», – добавил глава МИД.

Также развиваются торгово-экономические связи с соседними странами. По итогам 2019 года Узбекистан нарастил товарооборот с соседями до 5,2 млрд долларов. В первом полугодии 2020 года, несмотря на пандемию, общий объем торговли Узбекистана со всеми государствами Центральной Азии составил 2,17 млрд долларов.