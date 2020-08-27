Глава МИД Узбекистана заявил, что страна переживает решающий этап развития

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил о решающем этапе в развитии республики, который позволит стране войти в число развитых стран мира, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«Узбекистан переживает решающий, исторический этап развития. В стране осуществляется невиданная ранее масштабная программа глубоких социально-экономических и общественно- политических реформ, которые будут способствовать вхождению Узбекистана к 2035 году в число 50 экономически развитых государств мира», – сказал Камилов.

При этом он подчеркнул, что эта цель может быть достижима только при успешной последовательной интеграции в мировую экономическую и финансовую систему.

«Соответственно особое значение для Узбекистана приобрело развитие взаимовыгодного, плодотворного и многопланового сотрудничества с ведущими державами мира - Россией, США и Китаем, другими развитыми государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, с Респуб¬ликой Корея и Японией, со странами Европы и Европейским Союзом, а также с государствами арабо-мусульманского и тюркского мира», – отметил Камилов.

«Безусловно, в обозначенный порядок приоритетов могут вноситься определенные коррективы. Внешняя политика должна быть не только глубоко продуманной, взвешенной, но и одновременно наступательной и гибкой, с тем, чтобы своевременно и адекватно реагировать на возникающие новые проблемы и вызовы в этом быстроменяющемся и труднопредсказуемом мире», – добавил он.