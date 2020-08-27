Экспорт плодоовощной продукции Узбекистана за 7 месяцев 2020 года снизился на 36%

По данным Госкомстата Республики Узбекистан, в январе-июле 2020 года объем экспорта плодоовощной продукции составил 831,2 тыс. тонн, а в стоимостном выражении всего $499,0 млн (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, -1,1 % и -35,9 % соответственно), передает Trend со ссылкой на EastFruit.

Было экспортировано 545,9 тыс. тонн овощей на сумму $221,2 млн, а также 224,0 тыс. тонн плодов и ягод на сумму $218,2 млн (в стоимостном выражении, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, -34,8 % и -20,8 % соответственно).

Доля плодоовощной продукции в общем объеме экспорта составила 6,0%.

Наибольший объем в стоимостном выражении экспорта плодоовощной продукции приходится на Казахстан (29,9% от всего объема плодоовощной продукции), Российскую Федерацию (28,0%), Кыргызстан (17,7%).

Существенно снизился экспорт плодоовощной продукции в такие страны как: Афганистан – на 20,4%; Азербайджан – на 29,7%, Китай – на 39,2%, Пакистан – на 56,4%, Кыргызстан – на 64,8%, Украина – на 70,8%, Турция - на 88,4%.

В то же время наблюдался значительный рост экспорта плодоовощной продукции в такие страны как Россия – на 50,5%, США – на 43,7% и Таджикистан – на 21,2%.