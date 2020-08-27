Узбекистан-Великобритания: обсуждены новые векторы сотрудничества

26 августа 2020 года состоялась онлайн встреча Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзили Нарбаевой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании Тимоти Торлоу, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.uz.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах узбекско-британских отношений. Обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества, противодействия торговле людьми и принудительному труду, а также обеспечения гендерного равенства.

Отмечалось, что благодаря усилиям руководства двух стран, обеспечена беспрецедентная активизация политического диалога и всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Великобританией.

Британская сторона высоко оценила предпринимаемые правительством Узбекистана своевременные и эффективные меры по противодействию пандемии и ее влиянию на экономику, а также обеспечению социальной поддержки населения. Посол отметил, что именно Узбекистан демонстрирует ощутимые положительные результаты в этом направлении.

В ходе встречи отмечалось, что парламентские связи являются сильной стороной узбекско-британских отношений. Британская сторона подчеркнула необходимость углубления диалога в данном направлении, в том числе активизации деятельности межпарламентских групп дружбы. Посол высоко оценил усилия страны в реализации государственной молодежной политики и выразил готовность сотрудничать в проектах в рамках деятельности Молодёжного парламента.

Тимоти Торлоу отметил, что в последние годы наблюдаются существенные положительные изменения в сфере прав человека, в частности, гендерного равенства, искоренения принудительного труда, социальной защиты уязвимых слоев населения, реабилитации жертв торговли людьми и насилия. Он приветствовал усилия руководства страны, направленные на решение этих проблем.

В рамках диалога стороны рассмотрели вопросы охраны окружающей среды в преддверии конференции ООН по изменению климата. Были озвучены и планы, а также предложения по взаимодействию в сфере противодействия торговле людьми и принудительному труду.