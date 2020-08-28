Инвесторы из Германии вложили $25 млн в банк «Ипак йули»

Узбекский банк «Ипак йули» привлек новых инвесторов — Немецкий финансовый институт развития DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH) и немецкая компания Triodos Investment Management (через свой фонд Triodos Microfinance Fund) вложили около $25 млн в акционерный капитал. Об этом сообщила пресс-служба банка, передает Trend со ссылкой на forbes.uz.

Инвесторы приобрели равную миноритарную долю акционерного капитала путем покупки новых выпущенных акций. Для них это первая инвестиция в акционерный капитал банка в Узбекистане. Инвестиции будут использованы для укрепления капитальной базы банка, а также для удовлетворения финансовых потребностей компаний частного сектора в Узбекистане, говорится в сообщении.

«Мы считаем, что инвестиции в акционерный капитал банка «Ипак Йули» демонстрируют доверие не только к банку, но и к банковскому сектору Узбекистана, и помогут привлечь новых иностранных инвесторов в этот сектор, — сказал Саидаброр Сайдахмедов, председатель правления банка. — Знания и опыт наших новых акционеров обеспечат дополнительную поддержку в достижении значительных улучшений в качестве и эффективности нашей деятельности, а также в проведении институциональной трансформации, инициированной при содействии Азиатского банка развития, который является первым финансовым институтом развития-акционером банка».

DEG на протяжении почти 60 лет предлагает частным компаниям в развивающихся странах и странах с переходной экономикой индивидуальные решения, включая финансирование, программы продвижения и консультации с учетом индивидуальных потребностей. Это одна из крупнейших в мире организаций, финансирующих развитие частного сектора, с портфелем около 9 млрд евро в 80 странах.

Triodos Investment Management (Triodos IM) 25 лет инвестирует в такие сектора, как энергетика, изменение климата, финансовая инклюзивность, устойчивое производство продовольствия и сельского хозяйство. Инвестировала в социально-преобразующие проекты с более чем 750 инвестициями в 50 странах. Triodos IM — стопроцентная дочерняя компания Triodos Bank NV, основанного в 1980 году, с активами под управлением на сумму 4,9 млрд евро (по состоянию на конец июня).