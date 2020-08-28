"Лукойл" полностью остановил добычу газа на проекте Гиссар в Узбекистане

"Лукойл" остановил добычу газа на проекте Гиссар в Узбекистане из-за падения спроса со стороны Китая, а также признал обесценение активов на 36 млрд рублей. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-президент компании Павел Жданов в ходе телефонной конференции.

Пандемия привела не только к падению спроса на газ со стороны Китая, но и сделала стоимость трубопроводного газа выше стоимости СПГ, сказал он. "Результатом стало снижение закупки узбекского газа со стороны Китая. В связи с этим мы были вынуждены поэтапно сократить объем добычи по нашим проектам в Узбекистане. На данный момент объем суточной добычи составляет примерно 20% от проектной мощности. Причем добыча по проекту Гиссар полностью остановлена", - отметил Жданов.

При этом значительный объем уже добытого в Узбекистане газа не был экспортирован и остался на внутреннем рынке. "Несмотря на то, что Китай постепенно восстанавливает закупки узбекского газа, газ с наших проектов на экспорт пока не поставляется. Мы проводим переговоры с Узбекистаном и достигли договоренности о реализации газа на внутреннем рынке в 2020 году. Также ведем переговоры о возобновлении экспорта с наших проектов", - заявил вице-президент "Лукойла". По его словам, в связи с этим компания провела еще один тест на обесценение активов. "В финансовую модель были заложены консервативные предпосылки, что привело к обесценению на 36 млрд рублей", - резюмировал он.