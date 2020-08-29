Медики из Турции оказывают помощь Узбекистану в борьбе с COVID-19

Группа из 16 медицинских специалистов из Турции сегодня прибыла в Ташкент для оказания помощи узбекистанским врачам в борьбе с распространением коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщила пресс-служба Минздрава РУз.

В группу вошли анестезиологи, реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, педиатры, а также квалифицированные специалисты в области неотложной помощи.

Турецкие специалисты посетят ряд клиник, больниц и лабораторий в Ташкенте, а также Каракалпакстане, Навоийской области и регионах Ферганской долины, где окажут помощь местным врачам в выявлении, контроле и лечении пациентов с COVID-19.

Сейчас в Узбекистане находятся группы медицинских специалистов из России, КНР и Германии для помощи в борьбе с коронавирусом.