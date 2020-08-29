Эксперты стран Центральной Азии и Международного дискуссионного клуба «Валдай» обсудили вопросы продвижения мира в Афганистане

Узбекистан 29 августа 2020 17:00 (UTC+04:00)
Эксперты стран Центральной Азии и Международного дискуссионного клуба «Валдай» обсудили вопросы продвижения мира в Афганистане

БАКУ /Trend/ - Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан (ИСМИ) и Международный дискуссионный клуб «Валдай» 26 августа провели онлайн-конференцию на тему «Возможности России и государств Центральной Азии в Афганистане».

В работе онлайн-дискуссии приняли участие ведущие эксперты России и стран Центральной Азии.

С российской стороны - дипломаты, ученые и исследователи, представляющие Международный дискуссионный клуб «Валдай», Центр исследований Восточной Азии и ШОС, Институт международных исследований МГИМО МИД России, Российский совет по международным делам.

Экспертное сообщество стран Центральной Азиибыло представлено ведущими аналитиками Казахстанского совета по международным отношениям, Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан, Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики, Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан, Информационно-аналитического центра международных отношений и Университета мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана.

В ходе мероприятия состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно перспектив развития ситуации в Афганистане, вопросам укрепления сотрудничества России и стран Центральной Азии в сфере обеспечения региональной безопасности, обсуждены процессы мирного восстановления Афганистана и интеграции страны в региональные торгово-экономические связи.

Выступая на конференции, первый заместитель директора ИСМИ Акрамжон Нематов отметил, что установление мира и стабильности в Афганистане, его экономическое восстановление, имеют ключевое значение для обеспечения безопасности и устойчивого развития обширного евразийского пространства.

Эксперт подчеркнул безальтернативность урегулирования ситуации в Афганистане путем политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев.

При этом важной политической основой для запуска процесса политического урегулирования в этой стране послужила Международная конференция по Афганистану, состоявшаяся в марте 2018 года в городе Ташкент по инициативе президентов Узбекистана и Афганистана – Шавката Мирзиёева и Ашрафа Гани. Ташкентская декларация, принятая по итогам конференции, закрепила всеобъемлющий консенсус на региональном и глобальном уровнях о необходимости скорейшего начала прямых межафганских переговоров, стала своего рода стратегией дальнейшего миростроительства в Афганистане.

Акрамжон Нематов указал на принципиальную важность всесторонней поддержки со стороны международного сообщества непрерывного и поступательного процесса мирных внутриафганских переговоров для достижения долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане.

Серьёзным шагом вперёд в деле мирного инклюзивного переговорного процесса стало подписание мирного Соглашения между США и Движением «Талибан» в Дохе, в феврале текущего года, которое предоставило исторический шанс положить конец 40-летней войне в Афганистане и еще раз подтвердило невозможность решить афганскую проблему военным путем.

В свою очередь председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий выразил концептуальное видение процессов в Афганистане через призму интересов России и государств Центральной Азии.

В частности, он подчеркнул, что если говорить о связанности в Евразии, роли трансформации Центральной Азии в «точку роста», место интенсивного развития и регион «современного звучания», очень важна хотя бы относительная стабильность в Афганистане.

Комментируя роль Узбекистана в афганском урегулировании и восстановлении, Андрей Быстрицкий посчитал ее важнейшей и не поддающейся полному описанию, с точки зрения культурно-исторических связей с народом Афганистана, географического расположения, влияния на процессы, которые там идут.

По его мнению, узбекская сторона является непременным условием решения афганского уравнения, и страна сделала много в этом направлении.

Участники дискуссий подчеркнули важность обеспечения ответственного и поступательного вывода войск сил международной коалиции, США и НАТО, чтобы не допустить создания вакуума силы в стране, сохранить дееспособность правительства Афганистана по выполнению своих социальных обязательств перед населением, удовлетворению насущных потребностей граждан в стабильности и безопасности.

Отмечена необходимость продолжения консолидированной международной и региональной поддержки Афганистану в восстановлении экономики этой страны, чтобы она могла прочно встать на рельсы мирного развития и в постконфликтный период.

Рассматривая развитие экономики в качестве непременного условия обеспечения устойчивого и долгосрочного мира в Афганистане, эксперты подчеркнули важность разработки широкой международной программы послевоенного восстановления Афганистана.

В этой связи участники онлайн-встречи поддержали усилия стран региона по развитию торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном, в том числе путём реализации инфраструктурных проектов, создания благоприятных условий для расширения приграничной торговли, авиа-, автомобильных и железнодорожных грузовых перевозок.

Отмечено, что именно укрепление транспортно-коммуникационного и торгово-экономического взаимодействия с Афганистаном может существенно усилить возможности для развития трансрегионального сотрудничества, создать благоприятные условия для запуска и реализации в этой стране совместных проектов в области энергетики, торговли, сельского хозяйства, образования, культуры.

Участники конференции были едины во мнении, что совместные программы экономического развития Афганистана станут мощным драйвером укрепления взаимосвязанности, устойчивого развития и совместного процветания в Евразии, могут служить фактором формирования консенсуса между заинтересованными сторонами о необходимости достижения долгосрочного мира в Афганистане.

В целом виртуальная встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере, позволила участникам мероприятия обменяться мнениями и выработать согласованные подходы как в вопросах продвижения долгожданного мира в Афганистане, так и восстановления мирной экономики страны.

Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан и Международный дискуссионный клуб «Валдай» взаимодействуют в рамках «Соглашения о сотрудничестве», в частности осуществляют обмен экспертами, взаимно участвуют на мероприятиях, организуемых сторонами.

В 2019 году в Самарканде была проведена совместная X Азиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка». В мероприятии приняли участие более 80 авторитетных экспертов из Узбекистана, России, Китая, Германии, Японии, Швеции, Индии, Филиппин, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

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