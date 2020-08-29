В Узбекистане помилованы 113 граждан

БАКУ /Trend/ - В преддверии празднования самого любимого общенародного праздника – 29-летия провозглашения независимости, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым был подписан Указ «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».

Указом в соответствии с пунктом 23 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан помилованы 113 граждан, отбывающих наказания за совершенные преступления, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.

Из числа помилованных 5 лиц полностью освобождены от отбывания основного наказания, 53 лица освобождены от отбывания наказания условно-досрочно порядке, назначенное в отношении 15 лиц наказание заменены более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 40 лиц.

Среди помилованных – один мужчина старше 60 лет, два гражданина иностранных государств, 105 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

В рамках реализации Указа ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных лиц к семье и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, налаживанию здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.