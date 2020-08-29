В Узбекистане зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусной инфекцией

По состоянию на 23:30 29 августа 2020 года количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 41 160 (+93), передает Trend со ссылкой на Uzdaily.uz.

Все 93 новых случая заболевания выявлены среди жителей Ташкента из-за контакта с больными коронавирусом.

На данный момент 38 359 пациентов выздоровели, средний уровень излечения остался 93%.

Из 2492 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение, 276 находятся в тяжелом состоянии, 138 - в крайне тяжелом, 2492 пациента в нашей стране проходят лечение по установленным нашими врачами стандартам.