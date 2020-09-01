В Узбекистане существенно подешевели кредиты в национальной и иностранной валютах

В Узбекистане кредиты, предоставляемые клиентам коммерческими банками в национальной валюте, подешевели с начала 2020 года в среднем на 16,9 процента, в иностранной – на 15,6 процента. Как передает Trend со ссылкой на nuz.uz, это следует из данных Центрального банка страны.

В частности, средневзвешенные процентные ставки по кредитам в национальной валюте снизились за семь месяцев текущего года на 4,2 процентного пункта (п.п.) и составили 20,6 процента годовых, в иностранной валюте – на 1,2 п.п. до 6,5 процента годовых.

В том числе средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам в иностранной валюте уменьшились за отчетный период на 3,6 п.п. до 21,1 процента годовых, долгосрочным – на 4,8 п.п. до 20,3 процента годовых,в иностранной валюте– соответственно на 2,3 п.п. до 6,4 процента годовых,и на 0,9 п.п. до 6,6 процента годовых.

В национальной валюте самые высокие процентные ставки зафиксированы по кредитам, выдаваемым на срок от 61 дня до 90 дней – 22,4 процента годовых,низкие: свыше 10 лет – 18 процентов годовых, в иностранной валюте соответственно до 60 дней – 13,5 процента годовых и свыше 10 лет – 2,6 процента годовых.