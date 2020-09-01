Узбекистан и Беларусь намерены возобновить регулярные авиарейсы

Беларусь и Узбекистан намерены возобновить регулярные авиарейсы между двумя странами.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса по итогам переговоров директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артема Сикорского с заместителем министра транспорта Узбекистана Жасурбеком Чориевым, передает Trend со ссылкой на darakchi.uz.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о возобновлении регулярных авиарейсов Минск - Ташкент - Минск со стороны национальных авиаперевозчиков двух государств - "Узбекистон хаво йуллари" и "Белавиа".

Как отметили в пресс-службе, ведомства двух стран готовы приложить все усилия для возобновления и поддержания устойчивого роста совместных авиаперелетов на паритетной основе, а также для принятия необходимых мер по обеспечению и наращиванию беспрепятственных грузоперевозок в обе стороны.

Кроме того, в ходе переговоров были рассмотрены конкретные вопросы касательно частоты рейсов и условий транспортировки пассажиров с учетом карантинных мер в обоих государствах. Также стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации, а также меры, направленные на смягчение последствий, связанных с пандемией.