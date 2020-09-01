Посольство Узбекистана организовало переговоры Ассоциации «Узэлтехсаноат» с малазийскими коллегами

Посольством Узбекистана в Малайзии в пятницу организованы переговоры через видеосвязь между представителями «The Electrical and Electronics Association of Malaysia» (TEEAM) и Ассоциации «Узэлтехсаноат», сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Основанная в 1952 году TEEAM занимается развитием электротехнической индустрии Малайзии и объединяет 1,7 тысячи предприятий.

В ходе переговоров Ассоциацией «Узэлтехсаноат» организована презентация о проводимых правительством Узбекистан реформах по дальнейшему развитию и поддержке предприятий, осуществляющих деятельность в электротехнической промышленности, а также дальнейших планах по созданию соответствующего кластера в г.Ташкенте.

Директор по международному сотрудничеству TEEAM Суреш Кумар поделился информацией о малазийском опыте по развитию данной отрасли, созданных правительством страны пребывания возможностей по проведению научно-исследовательских работ, в том числе совместно с зарубежными профильными институтами, специальных зон для поддержки производителей электротехнической продукции.

Суреш Кумар особо отметил о важности развития смарт-технологий и внедрения энергоэффективного оборудования во все отрасли производства, которые будут несомненно способствовать обеспечению конкурентоспособности промышленного сектора экономики страны.

По итогам переговоров достигнуты следующие договоренности:

- о подписании меморандума о взаимопонимании между сторонами для определения конкретных сфер сотрудничества;

- направление малазийской стороной подробной информации о малазийской опыте по созданию кластеров, в том числе на примере Научного центра штата Пенанг (Penang Science Cluster);

- налаживание сотрудничества по продвижению узбекской электротехнической продукции, включая смарт-счётчики учета электроэнергии, трансформаторов и другой, на малазийском рынке через компаний-членов TEEAM;

- рассмотрение возможности организации совместных проектов по организации производства на данном направлении путем привлечения малазийских технологий и оборудования в Узбекистан.