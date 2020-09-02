В Узбекистане охват населения мобильным интернетом доведут до 85%

В Узбекистане охват мобильной связью населения достиг 97%, из них 78% абонентам уже доступны услуги широкополосного мобильного интернета. В ближайшие два года планируется установить около 4,4 тысяч новых базовых станций мобильной связи и довести показатель до 85%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций со ссылкой на интервью главы ведомства Шухрата Садикова газете "Правда Востока", передает Trend со ссылкой на uzreport.news

"Таким образом, важнейшая задача по ликвидации цифрового неравенства между городом и районом получит свое дальнейшее воплощение», — отметил министр.

Далее Садиков заявляет, что в текущем году запланировано внедрение не менее 800 тысяч широкополосных интернет-портов, также будет проложено 12 тысяч километров оптоволоконных линий связи.

Также руководитель ведомства подчеркнул, что будет продолжено последовательное снижение тарифов за телекоммуникационные услуги. Так, например, в течение 2019 года их стоимость для провайдеров и операторов на подключение к внешним каналам снизилась с 85 до 70 тысяч сумов за 1 Мбит/с.

Кроме того, в сравнении с прошлым годом тариф на внешний интернет-канал для операторов и провайдеров подешевел на 20% и составил 56 тыс. сумов за 1 Мбит/с.

Шухрат Садиков отметил, что в первую очередь высокоскоростным подключением к интернету будут обеспечены учреждения здравоохранения и образования.

На данный момент около 60% всех социальных объектов уже имеют высокоскоростной интернет на основе оптоволоконных технологий.

"В этом году намечено подключить к высокоскоростному интернету 80% всех общеобразовательных школ, 100% дошкольных образовательных учреждений и объектов здравоохранения. К 2021 году все объекты социальной сферы будут обеспечены интернетом, в том числе даже в самых отдаленных населенных пунктах будут созданы условия для доступа к современным телекоммуникационным услугам", — сказал министр.

В связи с ростом объема передачи данных в цифровой среде в ближайшие планы Мининфокома входит увеличение аппаратных средств и серверных мощностей, необходимых для хранения информации. Помимо этого, в 10 раз будет увеличено количество дата-центров.