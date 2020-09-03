В Узбекистане зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусной инфекцией

По состоянию на 23:30 2 сентября 2020 года количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 42 540 (+103), передает Trend со Uzdaily.uz.

78 новых случаев выявлено в Ташкентской области, 23 - в г. Ташкенте и 2 - в Ферганской области из-за лихорадки в связи с профилактикой и контактом с больными коронавирусом.

Сегодня были выписаны 103 пациента в Ташкентской области, 98 - в Ташкенте, 11 - в Бухаре, 5 - в Фергане и 2 - в Кашкадарье.

Вылечились 39883 (+219) человек с коронавирусной инфекцией (93%), 2328 пациентов проходят лечение.