Узбекистан занял 93 место в Глобальном инновационном индексе

Узбекистан занял 93-е место из 131 страны в Глобальном инновационном индексе. Как передает Trend со ссылкой на uzreport.news, об этом сообщает Всемирная организация интеллектуальной собственности.

Отметим, последний раз Узбекистан был включен Глобальный инновационный индекс лишь в 2015 году. Тогда, среди 140 стран республика заняла 122 строчку. Последние пять лет страну не включали в доклад из-за отсутствия данных, отмечают исследователи.

«Непрерывный и систематический процесс Узбекистана по улучшению охвата данными привел к включению страны в ГИИ в этом году. Тем не менее, дополнительный прогресс в сборе данных, особенно по субиндексу Innovation Input, по-прежнему необходим для дальнейшего повышения достоверности общего рейтинга страны», — подчеркнули составители индекса.

В рейтинге ГИИ, который состоит из 80 показателей, Узбекистан достиг положительных результатов в таких индикаторах, как Институты, Человеческий капитал и исследования, Инфраструктура, результаты экономики знаний и технологий и Результативность творческого труда.

Из стран Центральной Азии Узбекистан уступает Казахстану, который занимает 77-е место. Кыргызстан обосновался на 94 позиции, Таджикистан – на 109 строчке.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария, за ней следуют Швеция, США, Великобритания и Нидерланды. Сингапур расположился на 8-й строчке, Китай — на 14-м. Замыкают список Мьянма, Гвинея и Йемен.