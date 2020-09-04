Узбекистан и Кыргызстан планируют расширить пропускную способность дорог на приграничных КПП

3 сентября в формате видеоконференции состоялись переговоры между заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан С.Умурзаковым и вице-премьер-министром Кыргызской Республики Э.Асрандиевым, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

В ходе переговоров были рассмотрены перспективы расширения инвестиционного, торгового и транспортно-логистического партнерства двух государств и обозначены конкретные цели взаимовыгодного сотрудничества, сообщает пресс-служба МИВТ.

Отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия в сфере транспорта. Отмечено, что по итогам прошлого года объемы железнодорожных грузоперевозок между двумя странами выросли на 10,7% и составили 1,47 млн тонн, а автомобильных – выросли на 38,2% и составили 1,49 млн тонн. Стороны приветствовали запуск мультимодальных перевозок по коридору «Узбекистан – Кыргызстан – Китай» с использованием автотранспорта на участке «Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар», позволивший достичь существенного сокращения грузов и оптимизации транспортных затрат перевозчиков.

С учетом имеющегося потенциала в данном направлении, была отмечена перспективность реализации совместных мер по расширению пропускной способности дорог на приграничных контрольно-пропускных пунктах и улучшению условий для транзита пассажиров, транспортных средств и грузов, в том числе путем цифровизации процессов таможенного, санитарного, транспортного и пограничного контроля. В данном ключе также будут изучены возможности для создания совместных логистических хабов в целях организации комбинированных грузовых перевозок.