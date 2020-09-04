Узбекистан и Австрия готовятся к проведению очередного заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

Посол Узбекистана в Австрии Абат Файзуллаев провел встречу с генеральным директором департамента экономических отношений, инноваций и международной политики Федерального министерства цифровизации и экономики Австрии Флорианом Фраушером, на которой были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в экономической сфере, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Стороны обменялись мнениями по перспективам расширения двусторонних торгово-экономических отношений, вопросам создания нестандартных подходов содействия предпринимателям в условиях всемирной пандемии, а также благоприятных условий для представителей бизнес-сообщества двух стран.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания узбекско-австрийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству в Вене в начале 2021 года. В рамках заседания МПК предусматривается организация визита солидной делегации деловых кругов Узбекистана, а также проведение бизнес-форума и выставки экспортоориентированной продукции узбекских производителей в австрийской столице. В ходе мероприятий запланированы встречи в формате «B2B» с ведущими австрийскими компаниями с целью установления новых контактов и подписания взаимовыгодных соглашений.

В целях повышения конкурентоспособности отечественной продукции на европейском рынке достигнута договоренность по применению опыта и высокотехнологичных разработок ведущих австрийских компаний в условиях Узбекистана. Отмечено, что освоение данного опыта и «ноу-хау» будет содействовать узбекским компаниям в диверсификации экспорта, а также расширении его географии.