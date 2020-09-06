Минфин Узбекистана снизил ожидания по доходу в госбюджет

Поступления в государственный бюджет Узбекистана по итогам текущего года уменьшатся на 2,6 трлн. сумов (430 653 860 манат). Общий доход казны республики составит 125,8 трлн. сумов (20 837 021 380 манат), прогнозирует Мининстерство финанов страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает портал Uzreport.uz.

За восемь месяцев доходы госбюджета составили 82,9 трлн. сумов, из которых 63,5 трлн. сумов (13 731 232 690 манат) – поступления от налогов, 14 трлн. сумов (2 318 905 400 манат) – от таможенных платежей, говорится в отчете. Прочие доходы пополнили казну на 8,4 трлн. сумов (1 391 343 240 манат).

C января по август налога на прибыль поступило 17 трлн. сумов (2 815 813 700 манат) и налога за пользование недрами 10,4 трлн. сумов (1 722 615 440 манат). Cборы НДС в казну за этот же период составили 23 трлн. сумов (3809630300 манат).