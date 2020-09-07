Стал известен доход Узбекистана в рамках СРП с российским ПАО «Лукойл»

За время реализации в Узбекистане двух проектов в рамках соглашения о разделе продукции (СРП) российское публичное акционерное общество «Лукойл» инвестировало в них $8 млрд. Доход республики составил более $4 млрд, объём налоговых отчислений превысил 12,4 трлн сумов. Как передает Trend со ссылкой на nuz.uz, об этом сообщила пресс-служба нефтегазовой компании.

Начало сотрудничеству Узбекистана и ПАО «Лукойл» было положено в 2004 году подписанием СРП по углеводородным месторождениям в Бухарской области, а три года спустя – СРП по освоению Гиссарской группы месторождений в Кашкадарьинской области.

Отметим, что СРП это особый экономический инструмент, который позволяет получать доход и государству, и инвестору, предоставляя возможность генерировать капитальные вложения, и дает уверенность инвестору, что изменения в налоговой и законодательной базе не будут отражаться на реализуемых в его рамках проектах.

В рамках заключенных СРП было создано ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани», которое стало оператором всех реализуемых проектов по разработке, добыче и переработке природного газа на территории республики.

Хаузак является первым проект российской компании в Узбекистане. Начав буровые работы в 2006 году, через два года компания достигла проектного объёма в 4 млрд куб.м. газа. В 2014 году была запущена первая в стране дожимная компрессорная станция, позволяющая поддерживать проектный уровень добычи газа.

К освоению месторождений Юго-Западного Гиссара ЛУКОЙЛ приступил в 2009 году. Инвестиционные вложения в реализацию данного проекта превысили $1,5 млрд. Запуск производственных объектов в 2017 году позволил вывести добычу газа на проектную мощность в 5 млрд куб.м. в год.

Один из крупнейших объектов в газовой промышленности Центральной Азии – Кандымский газоперерабатывающий комплекс (КГПК) мощностью 8,1 млрд куб.м. газа и стоимостью $3,5 млрд был введен в эксплуатацию в 2018 году. Это позволило российской компании выйти в 2019 году на максимальный объем добычи в объеме свыше 16 млрд куб.м. газа в год