В Узбекистане выявлено 312 новых случаев заболевания COVID-19

В Узбекистане в понедельник выявлено 312 случаев заболевания коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на Uzdaily.uz.

Также сегодня от коронавирусной инфекции в городе Ташкенте умерли 4 человека, Ташкентской области – 1, Джизакской области – 1, всего – 6 человек.

Сегодня в городе Ташкенте, Республике Каракалпакстан, Андижанской, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областях выздоровело всего 317 человек. То есть сегодня выздоровевших больше, чем тех, у кого выявлен вирус.

В настоящее время из выявленных 43 975 пациентов выздоровели 41 594 человек, а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 94 процента.

Из 2 027 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 430 находятся в тяжелом, а 224 – крайне тяжелом состоянии.