EPSILON: Продолжается развитие газотранспортной инфраструктуры Узбекистана

15 августа т.г. начато строительство лупинга на высокогорном участке магистрального газопровода «Ахангаран - Пунган», протяжённостью 25 км, который обеспечит бесперебойные поставки природного газа населению Ферганской долины Узбекистана в осенне-зимний период, сообщает Trend со ссылкой на пресс-служба компании Epsilon.

Масштабные работы в горной местности на высотах 1500-2632 м сопряжены с такими техногенными сложностями, как возможные селевые потоки, камнепады и оползни, что требует значительных инженерных изысканий. В настоящее время ведутся работы по подготовке трассы для укладки трубопровода.

24 августа начато строительство нового магистрального газопровода – отвод (Ø1020×12мм - 4,7 км) от 338-го км до КС Янгиер – ГРС Ширин. Завершение работ по прокладке вышеуказанных газопроводов планируется до 01.12.2020 года.

Компания также приступила к капремонту, с заменой труб, следующих участков газопроводов:

Зирабулакское УМГ, капремонт МГ «Мубарек-Зирабулак» (БГР-ТБА) I, II, III нитки, участок 50-78 км (Ø1020×12 мм - 2,1 км). Срок завершения до 01.12.2020 г.

Газлийское УМГ, капремонт МГ «ДБСТ» II нитки, участок 29-39 км, 52-56 км (Ø1020×12 мм - 9,263 км). Срок завершения до 01.12.2020 г.

Мубарекское УМГ, капремонт МГ «Келиф-Мубарек», участок 148-233 км (Ø1020×12 мм - 1,453 км). Срок завершения до 01.10.2020 г.

Капремонт МГ «Мубарек-Зирабулак» I, II нитки, участок 3-50км (Ø1020×12 мм - 8,0 км). Срок завершения до 01.10.2020 г.

Галляаральское УМГ, капремонт МГ «БГР-ТБА-А» I нитка, участок 262-368 км (Ø1020×12 мм - 5,0 км). Срок завершения до 01.12.2020 г.

Все работы осуществляются в строгом соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и экологическими нормами.